〔金属期市〕LME期铜下跌0.7%,避险情绪或令期价连续第四周下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月25日电---伦敦期铜周五小幅下跌,或将连续第四周下跌,因全球经济处境挣扎且欧债危机加剧,使得投资者远离风险资产.
铜价11月以来已下跌近10%,或将录得四个月以来的第三度月跌幅,投资者对需求前景无甚把握,因欧洲受困主权债危机,美国经济表现欠佳,且最大的铜消费国--中国制造业放缓.
"若没有一定程度的利多消息,铜价应会继续承压,"悉尼Commodity Broking Services执行董事Jonathan Barratt表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。