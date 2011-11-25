〔金属期市〕LME期铜下跌0.7%,避险情绪或令期价连续第四周下跌

路透新加坡11月25日电---伦敦期铜周五小幅下跌,或将连续第四周下跌,因全球经济处境挣扎且欧债危机加剧,使得投资者远离风险资产.

铜价11月以来已下跌近10%,或将录得四个月以来的第三度月跌幅,投资者对需求前景无甚把握,因欧洲受困主权债危机,美国经济表现欠佳,且最大的铜消费国--中国制造业放缓.