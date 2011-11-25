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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 15:51 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌0.7%,避险情绪或令期价连续第四周下跌

路透新加坡11月25日电---伦敦期铜周五小幅下跌,或将连续第四周下跌,因全球经济处境挣扎且欧债危机加剧,使得投资者远离风险资产.

铜价11月以来已下跌近10%,或将录得四个月以来的第三度月跌幅,投资者对需求前景无甚把握,因欧洲受困主权债危机,美国经济表现欠佳,且最大的铜消费国--中国制造业放缓.

"若没有一定程度的利多消息,铜价应会继续承压,"悉尼Commodity Broking Services执行董事Jonathan Barratt表示.

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