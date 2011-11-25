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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 15:46 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超3,649亿韩元,为连续第七个交易日卖超

路透首尔11月25日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超3,649亿韩元,为连续第七个交易日卖超,期间总计卖超2.41万亿(兆)韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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11月25日 -364.9 302.1 36.4

11月24日 -270.6 362.5 -53.5

11月23日 -420.0 -2.6 372.1

11月22日 -321.6 137.7 177.0

11月21日 -287.9 9.9 249.7

11月18日 -404.2 -187.1 622.9

11月17日 -338.5 -7.2 265.0

11月16日 88.7 -77.0 159.2

11月15日 -75.3 -32.3 38.7

11月14日 133.4 255.2 -454.6

11月11日 -265.0 279.0 207.0

11月10日 -504.8 79.4 628.2

11月9日 -267.3 -34.6 -60.6

11月8日 27.1 -65.6 -107.1

11月7日 137.9 -19.7 96.2

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本月以来 -3,286.7 1,541.8 1,995.8

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今年以来 -8,256.8 8,113.7 1,980.2

-------------------------------------------------(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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