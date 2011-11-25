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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 16:03 BJT

〔新兴汇市〕多数亚洲货币本周恐再度录得跌幅,後市黯淡

路透新加坡11月25日电---大多数新兴亚洲货币周五料将录得连续第四周下跌,韩国韩元可能录得两个月来最大周跌幅,因投资者出脱较高风险资产,担忧欧洲无法摆脱恶化的债务危机.

很多投资者预期新兴亚洲货币下周进一步走软,尽管一些人认为印度卢比等部分货币已经被超卖,可能反弹.

"鉴于欧洲危机只能通过欧元解体来解决的简单事实,做多亚洲货币是白费功夫,"吉隆坡CIMB Investment Bank地区利率和外汇策略师Suresh Kumar Ramanathan认为.

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