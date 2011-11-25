〔新兴汇市〕多数亚洲货币本周恐再度录得跌幅,後市黯淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月25日电---大多数新兴亚洲货币周五料将录得连续第四周下跌,韩国韩元可能录得两个月来最大周跌幅,因投资者出脱较高风险资产,担忧欧洲无法摆脱恶化的债务危机.
很多投资者预期新兴亚洲货币下周进一步走软,尽管一些人认为印度卢比等部分货币已经被超卖,可能反弹.
"鉴于欧洲危机只能通过欧元解体来解决的简单事实,做多亚洲货币是白费功夫,"吉隆坡CIMB Investment Bank地区利率和外汇策略师Suresh Kumar Ramanathan认为.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。