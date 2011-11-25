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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 15:59 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元触及七周低位

0744GMT---欧元兑美元EUR=在七周低位1.3298略上方交投,苦于寻找支撑.本周欧元走势艰难,因德债标售结果糟糕令市场担心债务危机已扩散至欧元区核心经济体.

美元指数.DXY上涨0.2%,接近七周高位79.310.(完)

--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍

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