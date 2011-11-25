〔全球金融〕毕马威董事长呼吁推出全球审计准则,提及奥林巴斯欺诈案

路透香港11月25日电---毕马威会计师事务所[KPMG.UL]董事长Michael Andrew周五阐述了改善审计业所需的10个步骤,呼吁推出一个全球性的审计准则,并称日本奥林巴斯(7733.T)丑闻表明这是"重大欺诈",不过称之为公司治理失灵还为时尚早.

"我们需要一套全球会计准则,"Michael Andrew在香港外国记者俱乐部发表题为"欺诈、金融危机和四大会计师事务所的未来"的讲话时指出.

他还呼吁监管机构加强监督,因审计公司受制于各地规定和准则的不同.Andrew称,今年在美国上市中国公司的会计丑闻就是一个例子.

他还提到欧洲方面的诸多困难,例如希腊债务攸关方在希腊债务会计处理上并未采用同一套准则.

Andrew表示,不便就奥林巴斯丑闻作过多评论,不过他提到毕马威与这家日本公司有关的举动都是正确的.

他指出:"我认为,很明显这是非常严重的欺诈...我们应该等待日本政府当局来披露详情."

"我认为,很难马上得出这是公司治理失灵的结论,"他表示.

毕马威旗下KPMG AZSA LLC曾多年担任奥林巴斯的审计工作,直到2009年被安永(致远)会计师事务所旗下Ernst & Young ShinNihon LLC接替.路透获得的内部文件显示,更换毕马威之前,双方对一些收购案的做账方式存在分歧.