《澳洲央行分析》银行业融资紧张,或促使央行再度降息放宽货币

路透悉尼11月25日电---澳洲央行可能被迫再次降息,因多家商业银行警告称,融资日益紧张,银行业者可能无法将放宽货币措施完全传导至客户.

这将加大澳洲央行的工作难度.房地产对澳洲经济影响巨大,利率是央行刺激或放缓经济的唯一工具.

瑞银分析师Matthew Johnson称,"澳洲央行念兹在兹的就是民众借款的利率,若银行没有完全反映降息,央行就不得不进一步下调利率."

澳洲是房屋自有比例最高的国家之一,利率是街头巷尾热议话题.澳洲超过三分之一的家庭背负抵押贷款.

在澳洲,从学校教师至咖啡店员工都密切关注澳洲央行动向,且对央行下一步如何走各有想法.

本月稍早,澳洲央行下调指标利率25个基点至4.5%,为逾两年来首次降息,大多数澳洲人欣喜欢庆.尽管央行未暗示将进一步降息,但市场行情已反映预期到明年5月时降息幅度达160个基点.

原因之一就是,欧债危机升级推高本地银行融资成本.这使得澳洲银行业者没有能力或意愿将央行降息完全反映给客户.

欲浏览澳洲银行利率与澳洲央行利率决定相关图表,请点击:(link.reuters.com/nyd35s)

**降幅打折?**

澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)下调房屋贷款浮动利率幅度,并未完全跟着央行达到25个基点.NAB警告,如果澳洲央行进一步放松政策,NAB或许会再度降幅打折,而其它同业看来很可能效仿.

"融资市场非常紧绷,澳洲银行业面临迫切融资忧虑的风险与日俱增,"NAB的Cameron Clyne本月在一项论坛上表示,并警告银行利率和澳洲央行利率的连动关系将进一步减弱.

澳洲前四大银行一年在批发债券市场集资总额约1,000亿美元,主要在欧洲和美国筹资.这些银行在全球金融危机前取得的低成本资金,现在必须以更高成本再融资,有些成本甚至高达10倍.

与此同时,新的国际监管规定使银行成本增加.根据新规定,银行必须保留更多的高流动性资产,而这些资产的成本也更高.

因此,澳洲央行的指标利率可能必须进一步下调,才能获得想要的刺激作用.澳洲央行的指标利率现为4.5%,在发达国家中相对较高.

瑞银分析师Matthew Johnson预计,2015年根据巴塞尔III协议制定的银行新流动性规则将开始生效时,中性利率的水准可能下移多达50个基点.中性利率是指不会刺激也不会阻碍经济成长的利率水准.

在11月降息前,央行指标利率水平被认为属于"轻微紧缩."现在,澳洲央行助理总裁认为指标利率"更加中性",或者"基本中性".分析师认为,中性利率介于4.0-4.5%.

**抵押贷款之战**

然而银行业面临的一部分成本压力是咎由自取,因为业者为了抢夺抵押贷款业务而自相残杀.

从表面上看,澳洲银行业的情况令人羡慕.澳洲前四大银行跻身全球最安全的银行之列,享有AA债信评级,上财年共计获利250亿澳元.

但随着零售和商业贷款需求下滑,银行纷纷瞄准房屋贷款大力发展,视为少数仍在增长的领域之一.

由于资产负债表紧张,美国的银行已几乎停止抵押贷款业务,而澳洲大型银行却是不遗馀力承办抵押贷款.

澳洲四大行抵押贷款业务占国内市场的95%左右,高于2007年时的75%.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)、澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)、澳洲国民银行(NAB.AX)以及Westpac Banking Group(WBC.AX)准备大幅下调抵押贷款利率,力图在激烈竞争中夺取市场份额,而这种做法会挤压银行利润率.

"营收想要实现增长,剩下的唯一选择就是从竞争对手那里抢业务,"银行业研究公司East & Partners首席分析师Paul Dowling说.

针对新主流产品可变利率住房贷款,银行目前惯例是较宣传的利率水平下调多达90个基点,这比几个月前要大方得多.

澳洲联邦银行更是打出低于所有竞争对手报价的优惠利率来吸引客户,以便在新增抵押贷款中维持25%的市场份额.

尽管这些银行一方面对新客户大幅打折,但另一方面,他们却扬言拒绝将澳洲央行降息完全反映给旧有的贷款户.

此外,巴塞尔协议III的流动性和资本新规肯定会推高银行业整体成本.

随着时间推移,上述因素将慢慢拉大隔夜拆款利率和抵押贷款利率间的差距,令澳洲央行更难达成稳定通胀与充分就业这两大使命.

"未来数年会看到利差逐步扩大,"瑞银的Johnson预测道."澳洲央行将需要下调隔夜拆款利率以帮助拉低借款利率.这种情况将持续数年."(完)