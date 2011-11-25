〔中国债市〕人民币利率互换低位盘整,下周走势视资金面而动

路透上海11月25日电---中国人民币利率互换(IRS)周五延续盘整走势,回购利率小幅波动,消息面亦较为平淡,IRS市场缺乏继续做多的题材,下周走势料还将视流动性宽裕与否而动.

交易员并指出,目前IRS市场的利率水平远低于相应期限的现券收益率,对政策面放宽的预期令市场严重超调,谨慎心态导致机构在利率低位僵持不下,成交十分清淡.

"现在的收益率已经很低了,从来没有过这麽低的收益率,反应了四次降息的水平,"上海一银行交易员称.

中国银行间市场周五回购利率走势稍有分化,其中七天期品种继续下行,但隔夜和14天期小幅上涨.交易员认为,未来财政存款的陆续投放,有望继续支撑短期资金面.[CN/CN]

剩馀期限近七年的固息国债110021最新成交价tCN110021=CFXS为3.5100%,而七年IRS报价目前仅在3%附近.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.4600/3.6020 2.9183/3.0067 2.8400/2.9367 2.9350/3.0333 2.8450/3.2150

周四 3.4483/3.5850 2.9214/3.0086 2.8571/2.9500 2.9314/3.0300 2.8380/3.2000

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变动 +0.0117/+0.0170 -0.0031/-0.0019 -0.0171/-0.0133 +0.0036/+0.0033 +0.0070/+0.0150

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)