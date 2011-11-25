更正:〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下滑,欧债疑虑和需求担忧限制涨势

(更正:因原文有误,内文第五段...上海期胶主力5月合约页码应为SNRK2,而非SNRF2)

路透东京11月25日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五小幅下滑且交投清淡,市场窄幅区间交投,因欧债危机忧虑的持续,加之需求担忧抑制期胶上涨.但市场在250日圆附近寻得稳固支撑.

TOCOM指标期胶5月合约<0#2JRU:>结算价报每公斤263日圆,开盘为报266日圆.

之前的指标合约--4月合约几近收平,报261.2日圆.

"投资者测试了上行空间,但涨幅受限,因欧债忧虑及中国需求前景疲弱,"贸易商Kanetsu的首席经纪商Naoki Asami说.

上海期胶主力5月合约SNRK2下跌1.6%,至每吨24,455元人民币.成交105万口.

布兰特原油期货周五小幅下跌,因市场持续担忧欧债危机蔓延.不过油价仍持于每桶107美元上方,由于法国呼吁对伊朗石油出口进行制裁,引发新的供应担忧.[O/SCN]

日本股市日经指数周五下滑但脱离低位,周线收跌,因法德领导人的声明未能令投资者相信,欧洲领导人即将就如何遏制债务危机达成共识. [.TCN](完)