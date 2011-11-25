《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月25日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在对(周三下跌标准蜡烛图形)的中段进行测试後,汇价昨日继续跌势,首道目标是位于1.3145美元的关键支撑位.

然而,一些不同时间维度的趋势线正在1.3145/1.3280区域汇集,当前阶段或有可能起到延缓汇率滑向并跌破1.3145的走势.如果周线今日收在1.3408下方,则将造成汇率本周收在周线云区下方.

美元指数:昨日在振荡波动中继续保持积极的多头走势,收盘水准接近其盘内高点.目前必须全神贯注于10月初的高点,因为此处构成了上档走势的触发点,从而确认美元指数走势脱离更广泛的底部构建型态.一旦能够相继收在81.20和85.18这两道目标上方,则将进一步攀高.

欧元/瑞典克朗:汇价在昨日继续上涨(是过去13个交易日里的第11日上扬),已经抵达9.2780克朗.

日线动能指标已经达至极端水平,为6月以来首见,因此预计近期将出现一些获利了结操作.

如果欧元升至9.2780上方後未能进一步攀高,那麽我们应尤其担忧,可能回落到9.2750/80下方.(完)

--编译 高琦; 审校

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]