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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 16:40 BJT

《外汇动态》ING分析师预计欧元/美元将跌向1.28/29

0827GMT--ING分析师表示,他们"绝对看空"欧元,认为欧元/美元跌破10月初低点1.3145不过是未来几天的问题,从而为进一步跌向1.28/29打开通道.欧元/美元EUR=最新报约1.3305,下跌0.3%.(完)

--编译 高琦; 审校 丁琦

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