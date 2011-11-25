〔中国债市〕现券收益率窄幅波动,突破动能不足料下周维持盘势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月25日电---中国银行间债市周五现券收益率窄幅波动.资金面情况没有继续缓和,债市回暖乏力,再加上消息面淡静,市场缺乏明确的突破方向,现券收益率维持盘整的走势.
交易员表示,虽然债市仍处于"牛市"趋势,但由于前期的利好已经充分反应,在没有进一步利好刺激的情况下,预计下周现券收益率还将维持震荡的走势.
"(收益率)没明显变化,"华东一银行交易员说,"前期(现券)价格涨的比较厉害,再追高的话,风险有点高,但要说下跌,也很难,毕竟现在还是牛市趋势."
他并指出,虽然资金面仍偏于紧张,但对债市仍将"趋牛"的预期,还是抑制了卖盘抛售,但市场买盘也受到资金偏紧的影响而表现平平,多空胶着让市场陷入盘整,短期内料震荡整理的行情仍将延续.
剩馀期限近一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交居首,收报96.6251元,对应收益率3.4890%,成交额为216.4亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 4.0306 4.0404
上日 3.9570 4.1374
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5049/3.4590
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6367/2.5747
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6022/3.5272 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。