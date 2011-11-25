〔中国债市〕现券收益率窄幅波动,突破动能不足料下周维持盘势

交易员表示,虽然债市仍处于"牛市"趋势,但由于前期的利好已经充分反应,在没有进一步利好刺激的情况下,预计下周现券收益率还将维持震荡的走势.

"(收益率)没明显变化,"华东一银行交易员说,"前期(现券)价格涨的比较厉害,再追高的话,风险有点高,但要说下跌,也很难,毕竟现在还是牛市趋势."

他并指出,虽然资金面仍偏于紧张,但对债市仍将"趋牛"的预期,还是抑制了卖盘抛售,但市场买盘也受到资金偏紧的影响而表现平平,多空胶着让市场陷入盘整,短期内料震荡整理的行情仍将延续.