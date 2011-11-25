版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 16:50 BJT

《外汇动态》死猫反弹行情让欧元空头仍处于有利地位

0814GMT---传言中在1.3290-00美元处的欧元/美元EUR=买需或许让欧元空头很沮丧,但迄今为止的反弹行情可能只是"死猫反弹".

据闻卖单在1.3330-50处积聚,交易商可能倾向保留核心欧元空仓,最终等待欧元下探10月低点1.31美元左右.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐