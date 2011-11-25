〔韩国汇市〕韩元/美元下滑,全周表现创两个月最差

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月25日电---韩国韩元KRW=周五收官录得两个月来最差一周表现,受累于外资持续抛售韩国股票,因在欧债危机形势下,投资者出脱风险资产.
韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,164.8,本周为连续第四周下跌,且全周下跌2.22%,创9月底以来最大的一周百分比跌幅.
"投资者在午後时段非常担心政府出手干预,临近收盘时对美元的空头回补,导致韩元走低,"首尔的一名银行交易员说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。