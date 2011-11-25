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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 16:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元下滑,全周表现创两个月最差

路透首尔11月25日电---韩国韩元KRW=周五收官录得两个月来最差一周表现,受累于外资持续抛售韩国股票,因在欧债危机形势下,投资者出脱风险资产.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,164.8,本周为连续第四周下跌,且全周下跌2.22%,创9月底以来最大的一周百分比跌幅.

"投资者在午後时段非常担心政府出手干预,临近收盘时对美元的空头回补,导致韩元走低,"首尔的一名银行交易员说.

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