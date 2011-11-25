调查发现儿童用手机家长很纠结

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月24日电---手机信息网站Recombu.com周四发布的一项调查表明，近四分之三的英国人认为12岁以下儿童不应拥有手机，而实际情况是大多数儿童已经人手一部。

对2,000人的调查发现，账单昂贵、上网不受监控以及父母管控缺失是家长对儿童拥有手机感到不安是的一些原因。

然而，也有超过十分之一的家长为儿童购买手机，鼓励孩子良好的行为表现和在校取得好成绩。

大多数（90%）的家长希望儿童拥有手机，以备紧急情况之需。

Recombu.com网站称，79%的7-11岁儿童已经拥有了一部手机。

该网站编辑Hannah Bouckley表示：“家长对于能够与子女保持联络感到安心，但是对于儿童如何妥善使用手机则明显心存疑虑。”

“家长与子女共同讨论拥有手机後应承担的责任，并从开始就在使用方面划定明确界限，是至关重要的。”（完）