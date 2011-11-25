《外汇动态》以基本面而言,美元汇价相对低廉

0849GMT---美元.DXY是世界上流动性最高的货币,且与瑞郎CHF=,挪威克朗NOK=,日圆JPY=和英镑GBP=相比,从基本面而言,美元仍算便宜.其馀四个货币已因避险买盘而有所升值,但一些分析师称,目前汇价过高.(完)