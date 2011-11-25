〔中国债市〕交易所信用债收益率下跌,资金面情况周中始改善等助力

路透北京11月25日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周下跌.周三财政存款始陆续投放後,周初紧张的资金面情况有所改善;股市孱弱,股债翘翘板亦助收益率下行.

"本周(交易所)公司债等都(收益率)都下去了些,"上海一大型保险公司交易员指出."周三後流动性趋松;股市也是比较纠结,每天跌一点,股债翘翘板嘛!"

该交易员进一步指出,短期看,交易所债市仍将受资金等变量影响;长期看,交易所债市能否进一步走出趋势性行情,仍需视基本面和政策演进的实际情况而定.

中国股市沪综指周五创逾一个月新低,成交额亦萎缩至逾一个月低点.分析人士称,因缺乏利好消息支持,目前大盘较为疲软,既无力上涨也难现放量大跌,预计投资者短期仍将维持观望态势. [.SSCN]

上海证券交易所总经理张育军周五称,推动债市发展仍是上交所最重要的战略.他并预计,今年全年上交所的债券交易量有望突破20万亿(兆)元人民币.[ID:nCN1242256]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 146.9673 +0.2338 146.9814 146.7267

上证公司债指数.SSEEBI 130.4796 +0.2097 130.4999 130.2904

上证分离债指数.SSEDCBI 130.4197 -0.0954 130.5911 130.1635

上证国债指数.SSEBI 130.8161 +0.1177 130.9856 130.7128

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深证企债指数.SZCBI 124.6020 +0.0770 124.6360 124.4090

========================================================================(完)