〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率下滑,英镑/美元波动率持高--IFR

IFR伦敦11月25日电---欧元/美元仍有跌破亚洲时段障碍位1.3300美元的压力,但更多欧元卖权多头触碰行权,限制了期权波动率和风险逆转指标的上档空间.美国假期和即将到来的周末,亦限制了短期期权波动率走势.

一个月期欧元/美元价平期权波动率从本周中段的16.15%跌至15.5%,受圣诞节後到期的期权打击.一年期波动率守在阶段高位16.5%附近.

一个月期风险逆转指标从11月初所及纪录高位4.2%降至本周的3.1%,而後获得支撑.

英镑/美元期权波动率在本周上涨後,守在较高水平附近,现汇跌至七周低点.一个月期英镑/美元价平期权波动率由周一的10.3%升至昨日的11.5%,一年期由11.5%升至12.75%.

澳元/美元期权波动率持稳,不过市场仍有卖权多头仓位,限制了本周波动率涨势,并对风险逆转指标构成压力.然而据悉大量澳元卖权多头仓位是设在0.9600处的反转触碰失效期权(Reverse Knockout Option,RKO),因此若该水准失效,形势可能逆转.

美元/日圆期权波动率受现货支撑,一个月期期权波动率在本周中段的数月新低8.75%寻获支持,三个月期本周上涨0.4%至9.9%,一年期上涨0.1%至12.3%.(完)