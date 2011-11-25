〔路透基点〕青海盐湖工业为子公司寻求139亿元人民币银团贷款--RLPC

路透香港11月25日电---汤森路透旗下基点报导,在深圳上市的化学原料生产商--青海盐湖工业11月22日宣布,为其子公司青海盐湖镁业寻求139亿元人民币的银团贷款.

该公司称,此笔贷款将为该子公司综合性的镁生产项目融资.根据其官网资料,该项目成本逾158亿元人民币.

该公司宣布,青海盐湖镁业将负责所有的贷款偿还和费用,包括但不只限于资本、利率、先付费用和承诺费.

对于其是否已委托任何银行来安排此贷款案,该公司拒绝置评.

根据该公司网站的介绍,青海盐湖工业是国有企业,公司位于中国最大的干涸内陆盐湖-察尔汗盐湖,是中国目前最大的钾肥工业生产基地.(完)