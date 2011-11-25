〔路透基点〕青海盐湖工业为子公司寻求139亿元人民币银团贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月25日电---汤森路透旗下基点报导,在深圳上市的化学原料生产商--青海盐湖工业11月22日宣布,为其子公司青海盐湖镁业寻求139亿元人民币的银团贷款.
该公司称,此笔贷款将为该子公司综合性的镁生产项目融资.根据其官网资料,该项目成本逾158亿元人民币.
该公司宣布,青海盐湖镁业将负责所有的贷款偿还和费用,包括但不只限于资本、利率、先付费用和承诺费.
对于其是否已委托任何银行来安排此贷款案,该公司拒绝置评.
根据该公司网站的介绍,青海盐湖工业是国有企业,公司位于中国最大的干涸内陆盐湖-察尔汗盐湖,是中国目前最大的钾肥工业生产基地.(完)
--编译 许娜; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。