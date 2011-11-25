〔欧洲汇市〕英镑追随欧元走软,兑美元触及七周低位

路透伦敦11月25日电---英镑兑美元走软触及七周低点,受欧元兑美元下跌拖累,因欧洲官员在债务危机的解决上几无进展令市场担忧.

英镑兑美元GBP=D4跌至1.5447美元,为10月初以来最低,因投资者抛售高风险货币,买入较安全且流动性很高的美元,提振美元全线上涨.