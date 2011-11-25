〔欧洲汇市〕英镑追随欧元走软,兑美元触及七周低位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月25日电---英镑兑美元走软触及七周低点,受欧元兑美元下跌拖累,因欧洲官员在债务危机的解决上几无进展令市场担忧.
英镑兑美元GBP=D4跌至1.5447美元,为10月初以来最低,因投资者抛售高风险货币,买入较安全且流动性很高的美元,提振美元全线上涨.
英国央行官员周四给出黯淡经济展望带来的馀波未尽,也让英镑走势挣扎,且兑美元势将录得一年来最差单周表现.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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