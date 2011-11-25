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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 17:48 BJT

〔企业并购〕KDB金融集团洽购汇丰控股韩国零售业务--董事长

路透首尔11月25日电---韩国KDB金融集团董事长表示,公司正在洽购汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)韩国零售业务.该集团是国有的韩国产业银行(KDB)[KDB.UL]旗下控股公司.

"正在进行事务性会谈...目前阶段还不会商议具体的收购时间框架,"该集团发言人援引董事长姜万洙的话表示.

消息人士早前对路透表示,KDB一直在寻找可能的收购交易,但尚未最後决定是否出手.

韩国当地媒体曾报导,汇控计划出售其在韩国的11处零售业务分支,以全力经营公司和投行业务.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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