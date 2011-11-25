〔企业并购〕KDB金融集团洽购汇丰控股韩国零售业务--董事长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月25日电---韩国KDB金融集团董事长表示,公司正在洽购汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)韩国零售业务.该集团是国有的韩国产业银行(KDB)[KDB.UL]旗下控股公司.
"正在进行事务性会谈...目前阶段还不会商议具体的收购时间框架,"该集团发言人援引董事长姜万洙的话表示.
消息人士早前对路透表示,KDB一直在寻找可能的收购交易,但尚未最後决定是否出手.
韩国当地媒体曾报导,汇控计划出售其在韩国的11处零售业务分支,以全力经营公司和投行业务.(完)
--编译 白云;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。