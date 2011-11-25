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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 18:11 BJT

〔中港股市〕双双下跌,汇丰控股跌至2009年5月来最低

* 恒指收低1.4%,当周跌幅为4.3%

* 沪综指下跌0.7%,为连续第三周收跌

* 策略师:投资者开始远离危机

* 阿里巴巴下挫,此前公布财报令人失望

路透香港/上海11月25日电---香港股市周五收盘下挫1.4%,交投淡静,连续第四周录得下跌;因投资者在周末前夕削减风险部位,令指标恒生指数略微跌破技术支撑位.

市场人士称,外国投资者(尤其是欧洲基金)可能在年底前进一步获利了结,令交投疲弱;而全球市场避险情绪处于高位,因欧洲融资担忧升温.

本周出炉的美国和中国经济数据不佳,表明全球经济正二次探底,令部分行业的卖空水平上升.

香港恒生指数.HSI收低1.37%,报17,689.48点;恒指未能持守在17,730上方,後者为10月4日低位至10月28日高位涨势的61.8%回档位.下一道技术支撑位料在17,179-17,505点之间,分别为10月6日高位和10月7日低位.

本周恒生指数累计跌幅为4.3%.

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