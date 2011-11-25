〔中港股市〕双双下跌,汇丰控股跌至2009年5月来最低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低1.4%,当周跌幅为4.3%
* 沪综指下跌0.7%,为连续第三周收跌
* 策略师:投资者开始远离危机
* 阿里巴巴下挫,此前公布财报令人失望
路透香港/上海11月25日电---香港股市周五收盘下挫1.4%,交投淡静,连续第四周录得下跌;因投资者在周末前夕削减风险部位,令指标恒生指数略微跌破技术支撑位.
市场人士称,外国投资者(尤其是欧洲基金)可能在年底前进一步获利了结,令交投疲弱;而全球市场避险情绪处于高位,因欧洲融资担忧升温.
本周出炉的美国和中国经济数据不佳,表明全球经济正二次探底,令部分行业的卖空水平上升.
香港恒生指数.HSI收低1.37%,报17,689.48点;恒指未能持守在17,730上方,後者为10月4日低位至10月28日高位涨势的61.8%回档位.下一道技术支撑位料在17,179-17,505点之间,分别为10月6日高位和10月7日低位.
本周恒生指数累计跌幅为4.3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。