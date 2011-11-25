〔路透基点〕台湾土地银行启动德昌营造的34.5亿台币融资案--RLPC

路透香港11月25日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾土地银行已启动当地上市公司--德昌营造的34.5亿台币五年期融资案.

面向银行的贷款推介会定于周一(11月28日)在台北进行.

贷款分为三部分,A部分为12亿台币定期贷款,B部分为20亿台币定期贷款,C部分为2.53亿台币履约担保贷款.德昌营造董事长为此贷款案提供担保.

A部分和B部分贷款利率为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和台湾合作金库的一年期存款利率加码123个基点.

C部分贷款年担保费率为0.4%.

银行受邀参加以下三个层次的贷款:

承贷8亿台币或以上的银行,获得20个基点的费用,以及共同主办行头衔.

承贷5亿-7.99亿台币的银行,获得10个基点的费用,以及联合协办行的头衔.

承贷3亿-4.99亿台币的银行,获得5个基点的费用,以及一般参贷行头衔.

A和B部分为子弹式贷款,而C部分将依照项目进展情况来偿还.

财务协议包括最低流动比率为1倍,最低有形资本净值为16亿台币.

筹集的资金将用于支持位于高雄市的一个开发项目.

答覆截止日期是12月23日,不过12月16日前回复的银行将获得5个基点的提前优惠费.(完)