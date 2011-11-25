〔日本金融〕日本央行将于11月28日启动泰铢基金项目

路透东京11月25日电---日本央行周五表示,一个与泰国央行联手的项目将于11月28日启动.根据安排,日本央行将提供泰铢资金,并以日本政府公债作为抵押担保物.

日本央行曾在上个月表示正与泰国央行商讨该合作,以向那些在泰国洪灾中蒙受损失的日本企业提供资金援助,同时帮助维持泰国金融市场的稳定.