〔日本金融〕日本央行将于11月28日启动泰铢基金项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月25日电---日本央行周五表示,一个与泰国央行联手的项目将于11月28日启动.根据安排,日本央行将提供泰铢资金,并以日本政府公债作为抵押担保物.
日本央行曾在上个月表示正与泰国央行商讨该合作,以向那些在泰国洪灾中蒙受损失的日本企业提供资金援助,同时帮助维持泰国金融市场的稳定.
日本央行将在11月28日开设一个证券账户,以便泰国央行能接受日本公债作为抵押物.(完)
--编译 高琦; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。