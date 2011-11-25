(重发)〔欧元债市〕欧洲央行买入意大利和西班牙公债--交易商

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(重发以跟上红条)
路透伦敦11月25日电---交易商称,周五意大利举行六个月期国库券和零息债券标售前,欧洲央行在二级市场买入意大利公债.
不过央行购债未能阻止意大利公债下跌,两年期意大利公债IT2YT=TWEB收益率涨26个基点,至7.89%,为欧元问世以来新高.
一位交易商表示,欧洲央行买入三年期西班牙公债,五年期意大利公债和一些爱尔兰公债.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选