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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 18:34 BJT

〔欧元债市〕欧洲央行买入意大利和西班牙公债--交易商

路透伦敦11月25日电---交易商称,周五意大利举行六个月期国库券和零息债券标售前,欧洲央行在二级市场买入意大利公债.

不过央行购债未能阻止意大利公债下跌,两年期意大利公债IT2YT=TWEB收益率涨26个基点,至7.89%,为欧元问世以来新高.

一位交易商表示,欧洲央行买入三年期西班牙公债,五年期意大利公债和一些爱尔兰公债.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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