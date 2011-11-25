〔欧洲金融〕欧元集团将拨付下一笔希腊援助资金,敲定EFSF杠杆规则

路透布鲁塞尔11月25日电---欧元区官员透露,欧元区财长可能在下周二批准下一笔希腊紧急援助贷款,并就一旦意大利或西班牙申请金融救助,如何杠杆使用欧洲金融稳定机构(EFSF)基金的细节达成一致.

欧元区财长已要求希腊所有主要政党提交支持改革的书面承诺,这将有助于希腊赢得第二轮1,300亿欧元紧急援助.政党的支持是发放第六笔希腊援助资金的条件之一,得不到此次援助,希腊将会违约.

希腊党派领袖之一的Antonis Samaras一直拒绝提交此类书面承诺,但在周三发出承诺函,为希腊获得80亿欧元援助资金扫清障碍,这笔金援原定于9月拨付.

"我认为,我们应准备确认收到希腊主要政党作出书面形式的承诺,"一位欧元区官员称.