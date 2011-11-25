〔欧洲金融〕欧元集团将拨付下一笔希腊援助资金,敲定EFSF杠杆规则

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布鲁塞尔11月25日电---欧元区官员透露,欧元区财长可能在下周二批准下一笔希腊紧急援助贷款,并就一旦意大利或西班牙申请金融救助,如何杠杆使用欧洲金融稳定机构(EFSF)基金的细节达成一致.
欧元区财长已要求希腊所有主要政党提交支持改革的书面承诺,这将有助于希腊赢得第二轮1,300亿欧元紧急援助.政党的支持是发放第六笔希腊援助资金的条件之一,得不到此次援助,希腊将会违约.
希腊党派领袖之一的Antonis Samaras一直拒绝提交此类书面承诺,但在周三发出承诺函,为希腊获得80亿欧元援助资金扫清障碍,这笔金援原定于9月拨付.
"我认为,我们应准备确认收到希腊主要政党作出书面形式的承诺,"一位欧元区官员称.
"我们必须看到它,不管内容如何...如果一切进展顺利,我们将会就(援助资金)达成一致."
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。