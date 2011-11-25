〔中国人事〕国开行行长蒋超良将出任农业银行党委书记--财新网

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月25日电---财新网周五报导称,中国国家开发银行[CHDB.UL]行长蒋超良将出任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)党委书记,相关任命有望在下周早些时候正式宣布.
报导援引知情人士透露,11月24日,决策层已在相关会议上确定了中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农行党委书记的负责人选,并完成了组织谈话.中国央行纪委书记王洪章将分别出任建设银行的党委书记.
此外,在完成相关公司治理的程序後,上述两人将有望正式成为两行董事长.
在中国上月底的金融高层调动中,原建行董事长郭树清被任命为证监会主席,原农行董事长项俊波出任保监会主席,两行董事长职位则暂时空缺.
蒋超良早年在农行系统工作多年,1996年从农行调任央行,于2002年从央行行长助理任上调赴湖北,任副省长.2004年,交行股改引资的关键时刻,被委任为交行董事长.并在引资过程中发挥了关键作用.
2008年,蒋超良在国开行商业化改革前夕,从交行董事长任上调赴国开行任行长至今.(完)
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--发稿 曲伟治; 审校 黄凯
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