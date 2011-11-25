〔路透基点〕台湾裕大企业与万宝资产的7.8亿融资案签署--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月25日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,台湾裕大企业股份有限公司(Yu-Ta Enterprise Co Ltd)与万宝资产管理有限公司(Wan-Bao Asset Management Co Ltd)已从四家银行获得一笔7.8亿台币的子弹式定期贷款.
受托主办行与额度分配行台湾土地银行承贷3.6亿台币,联合承办行台湾农业金库与台中商业银行各承贷1.7亿台币,参与行台湾合作金库商业银行承贷8,000万台币.
这笔贷款在11月3日签署,分为2.1亿与5.7亿台币两个部分,前一部分透过裕大企业筹借,後一部分借款人为万宝资产管理.
两部分贷款均以土地作为抵押,利率为较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、土地银行与台湾合作金库商业银行的一年期存款利率加码160个基点.
银行承贷2亿台币或以上,可获先付费用15个基点,承贷1-1.99亿台币,可获先付费用5个基点.
贷款承诺费用为20个基点.
A部分资金用作再融资,B部分用于土地开发.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。