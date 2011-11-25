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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 19:17 BJT

〔路透基点〕台湾裕大企业与万宝资产的7.8亿融资案签署--RLPC

路透香港11月25日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,台湾裕大企业股份有限公司(Yu-Ta Enterprise Co Ltd)与万宝资产管理有限公司(Wan-Bao Asset Management Co Ltd)已从四家银行获得一笔7.8亿台币的子弹式定期贷款.

受托主办行与额度分配行台湾土地银行承贷3.6亿台币,联合承办行台湾农业金库与台中商业银行各承贷1.7亿台币,参与行台湾合作金库商业银行承贷8,000万台币.

这笔贷款在11月3日签署,分为2.1亿与5.7亿台币两个部分,前一部分透过裕大企业筹借,後一部分借款人为万宝资产管理.

两部分贷款均以土地作为抵押,利率为较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、土地银行与台湾合作金库商业银行的一年期存款利率加码160个基点.

银行承贷2亿台币或以上,可获先付费用15个基点,承贷1-1.99亿台币,可获先付费用5个基点.

贷款承诺费用为20个基点.

A部分资金用作再融资,B部分用于土地开发.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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