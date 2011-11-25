〔东南亚股市〕新加坡与印尼股市连续第四周下跌,受欧债疑虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月25日电---主要东南亚股市周五再次走低,银行与大宗商品相关股票领跌,因欧洲国家仍未就欧元区债务问题解决途径达成一致,损及全球经济前景.
避险情绪是市场主流,随着欧股走跌,尾盘抛压打压新加坡、印尼、马来西亚与泰国股市全部跌逾1%.
"欧洲的金融压力拖累人气."Finansia Syrus Securities研究主管Warut Siwasariyanon称,"对欧洲陷入衰退的预期已经升温.因此,地区与全球股市仍面临下档风险."
多数东南亚股市扩大本周跌势.Warut将其归因于欧洲事态步步恶化,另外亦存在美国与中国增长放缓担忧.
新加坡股市.FTSTI与印尼股市.JKSE本周均跌3.12%,表现为东南亚最差,且为连续第四周下滑.
新加坡景气类股周五受创,大宗商品企业来宝集团(NOBG.SI)与Olam International(OLAM.SI)分别下滑3.2%与3%.
泰国市场方面,投资者对大盘银行股的涨势了结获利,包括Bangkok Bank Pcl(BBL.BK),该股下滑1.8%,昨日曾攀升2.2%.
分析师表示,受助于洪灾後的重建支出,信贷需求明年料带给银行良好的盈利.
1104GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2643.93 -33.22 -1.24 -17.12 3190.04
马来西亚 .KLSE 1431.55 -16.44 -1.14 -5.75 1518.91
泰国 .SETI 967.18 -13.32 -1.36 -6.35 1032.76
印尼 .JKSE 3637.19 -58.84 -1.59 -1.79 3703.51
菲律宾 .PSI 4261.59 23.94 +0.56 +1.44 4201.14
越南 .VNI 383.35 1.57 +0.41 -20.90 484.66
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(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。