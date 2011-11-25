〔国际油市〕亚洲石脑油现货互换价差转至小幅正价差,为两周来首次

路透新加坡11月25日电---周五亚洲石脑油价格触及两日低位,但现货互换价差转至小幅正价差,为两周来首次,因卖家关注1月需求.

汽油裂解价差也回至升水区间,结束连续十个交易日连续贴水的走势,跟随欧洲市场走强趋势.

据初步未修订数据,欧洲炼厂将产能利用率从上月的81.97%下调至80.10%,且低于过去12个月均值82.2%.

"欧洲汽油裂解价差过去两至三个交易日改善,亚洲追随其趋势.不过我不认为,亚洲会愿意下调炼厂产能利用率."

石脑油现货需求低迷,因多数石化产品厂家已经结束12月的采购,卖家当前关注北亚1月需求.

另一交易员称,"情况没什麽变化,供应仍是疑虑.景气旺盛是因为人气受推动,当买家开始为新的一个月采购做准备时,通常会如此."

日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格回落1.50美元至每吨866.50美元.

1月上半月和2月上半月跨月互换价差报正价差0.50美元,上交易日为平价.

1月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌1.35美元,至每吨58.90美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 866.00/867.00 868.00 -1.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 93.81/93.91 94.06 -0.20

97号现货汽油GL97-SIN 110.94/111.04 110.69 +0.30

95号现货汽油GL95-SIN 109.30/109.40 109.05 +0.30

92号现货汽油GL92-SIN 107.75/107.85 107.50 +0.30

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.89/13.99 13.44 +0.50 (完)