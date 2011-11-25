〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差持于一个月低位,市场人气疲软

路透新加坡11月25日电---周五亚洲柴油裂解价差持于一个月低位,因需求不达预期,市场人气疲软.

中国未来净进口可能低于10月的20万吨,因国有炼厂加大马力运营满足国内需求.

行业官员表示,中国的独立炼厂,或"中小型炼厂"只要有更多的原油给料,是缓解国内柴油经常紧缺的关键.

据最初无修订数据,欧洲炼厂将产能利用率从上个月的81.97%下调至80.10%,且低于过去12个月均值82.2%.

一交易员表示,"东方至美国的套利窗口已经关闭约一周时间.向欧洲发货仍可行,由于冬季需求,这条线路应至少会在年底前开放."

12月柴油裂解价差小跌0.15美元至较迪拜原油升水18.51美元,为10月24日以来最低.

12月航煤裂解价差跌0.27美元至19.99美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.90 125.20 125.05 125.85 -0.80 -0.64

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.00 124.30 124.15 124.80 -0.65 -0.52

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.90 125.20 125.05 125.70 -0.65 -0.52

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.60 125.90 125.75 126.45 -0.70 -0.55

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.85 124.35 -0.50 -0.40

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.40 123.84 -0.44 -0.36