〔伦敦美债〕公债价格下滑,但表现仍优于德国公债

路透伦敦11月25日电---继昨日美国逢感恩节休市後,美国公债价格周五在欧洲市场下滑,但表现依然优于德债,因欧元区决策者仍就如何控制欧债危机存在分歧,引发欧元区公债扩大本周跌势.

德法领导人同意不就欧洲央行(ECB)在解决债务危机中的角色进行争论,但他们未能缓解投资者对一旦融资成本失控,债务问题恐将引发一场信贷紧缩的担忧.[ID:nCT0484851]