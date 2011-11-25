〔国际油市〕亚洲燃料油1月/2月价差走低,预示基本面趋疲

路透新加坡11月25日电---周五亚洲燃料油12个月远期曲线第三日持稳,但交易商称1月/2月价差走软,预示短期内基本面不利.

各期限合约中唯有1月/2月跨月价差大跌,且该合约成交量不到10万吨,创本周最低,这周多数时间成交量都在20万吨以上.

"定价日程对12月/1月合约构成支撑,人人都希望价差在到期前保持高位,因此卖方这边不存在多少阻力."一位驻新加坡的亚洲交易员表示.

"但情况愈发清楚,到1月定价月市场会更疲软,更多合规船货将进入,伊朗船货数量恢复,且1月大规模的套利流动更趋平衡."

超过300万吨西方船货已预定在1月交付给东亚,其中多数抵达时间为上半月,这是过去两月市场飙升所致.

由于流动性保持强劲,燃料油黏度差继续坚挺,逾5万吨12月合约成交在每吨14.25-14.50美元,持稳于昨日.

12月燃料油裂解价差贴水收窄0.23美元至4.05美元.1月合约则上涨0.33美元至每桶较迪拜原油贴水4.58美元.

180-cst燃料油下跌0.33美元,报每吨671.05美元.380-cst燃油下跌1.33美元,报每吨656.30美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 670.90 671.20 671.05 671.38 -0.33 -0.05

现货380CST燃料油 FO380-SIN 656.00 656.60 656.30 657.63 -1.33 -0.20

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 673.00 675.00 674.00 675.00 -1.00 -0.15

380CST船用燃料油升水 17.00 18.40 17.70 17.38 0.32

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 13.30 13.60 13.45 12.63 0.82 6.53

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.25 13.50 13.38 13.50 -0.13 -0.93