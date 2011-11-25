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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 22:01 BJT

〔表格〕美国11月17日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿11月25日电---美国农业部(USDA)公布11月17日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 614.4 0.0 664.5 0.0 17,417.8 22,538.3

大麦 0.3 0.0 0.3 0.0 82.4 96.8

玉米 312.0 38.0 346.4 38.0 21,862.4 22,110.0

高粱 4.6 0.0 4.6 0.0 533.1 1,491.6

大豆 921.6 0.0 1074.8 0.0 20,793.7 31,421.6

豆粕 184.9 0.7 185.8 0.7 3,420.5 3,924.2

豆油 2.7 0.0 3.7 0.0 113.0 712.4

皮马棉 -1.8 26.4 0.0 26.4 384.3 310.6

陆地棉 776.5 14.1 823.8 14.1 9,635.4 12,323.3

稻米 71.8 0.1 74.2 0.1 1,313.6 1,872.0 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 田建华; 审校 利棣儿

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