〔表格〕美国11月17日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿11月25日电---美国农业部(USDA)公布11月17日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
-----------------------------------------------------------------
小麦 614.4 0.0 664.5 0.0 17,417.8 22,538.3
大麦 0.3 0.0 0.3 0.0 82.4 96.8
玉米 312.0 38.0 346.4 38.0 21,862.4 22,110.0
高粱 4.6 0.0 4.6 0.0 533.1 1,491.6
大豆 921.6 0.0 1074.8 0.0 20,793.7 31,421.6
豆粕 184.9 0.7 185.8 0.7 3,420.5 3,924.2
豆油 2.7 0.0 3.7 0.0 113.0 712.4
皮马棉 -1.8 26.4 0.0 26.4 384.3 310.6
陆地棉 776.5 14.1 823.8 14.1 9,635.4 12,323.3
稻米 71.8 0.1 74.2 0.1 1,313.6 1,872.0 (完)
浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]
--编译 田建华; 审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选