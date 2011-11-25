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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 22:38 BJT

〔美国热股〕AT&T将为收购T-Mobile USA提列40亿美元费用,前者股价小跌

路透11月25日电---美国电话电报公司(AT&T)(T.N)表示,将预先为收购T-Mobile USA破局做准备,提列40亿美元的费用,这反应出该交易成功的机率愈发渺茫,因持反对立场的政界有力人士认为此交易将减少就业机会.[ID:nCT0484867]

在周五盘初交易中,AT&T股价微跌0.036%,报27.54美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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