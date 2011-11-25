〔美国热股〕AT&T将为收购T-Mobile USA提列40亿美元费用,前者股价小跌

路透11月25日电---美国电话电报公司(AT&T)(T.N)表示,将预先为收购T-Mobile USA破局做准备,提列40亿美元的费用,这反应出该交易成功的机率愈发渺茫,因持反对立场的政界有力人士认为此交易将减少就业机会.[ID:nCT0484867]