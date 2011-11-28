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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 23:09 BJT

〔表格〕美国10月新屋销售较上月增长1.3%,年率为30.7万户

路透11月28日电---美国商务部周一公布,美国10月新屋销售年率为30.7万户,预估为31.5万户,9月修正後为30.3万户,前值为31.3万户.

美国10月新屋销售较上月增长1.3%,9月修正後为增长3.4%,前值为增长5.7%.

经季节因素调整後的10月新屋销售数据如下(单位为千户):

变动率% 10月 9月 9月前值 8月 8月前值 2010年10月

总户数 1.3 307 303 313 293 296 282 (完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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