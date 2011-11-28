〔表格〕美国10月新屋销售较上月增长1.3%,年率为30.7万户

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月28日电---美国商务部周一公布,美国10月新屋销售年率为30.7万户,预估为31.5万户,9月修正後为30.3万户,前值为31.3万户.
美国10月新屋销售较上月增长1.3%,9月修正後为增长3.4%,前值为增长5.7%.
经季节因素调整後的10月新屋销售数据如下(单位为千户):
变动率% 10月 9月 9月前值 8月 8月前值 2010年10月
总户数 1.3 307 303 313 293 296 282 (完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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