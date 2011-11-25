〔欧洲汇市〕英镑兑美元脱离日内低位且兑欧元上涨,此前意大利标售公债

* 英镑兑美元触及1.5423美元,但随着股市上扬,英镑反弹

* 英镑兑欧元上涨,因受债务危机影响

* 市场聚焦下周英国财政大臣奥斯本的秋季声明和欧盟会议

路透伦敦11月25日电---英镑兑美元周五从七周低位小幅反弹,因风险偏好得到改善且英镑兑欧元上涨,欧元则因忧虑抑制欧债危机的努力缺乏进展而受到打压.

英镑兑美元GBP=D4日内持平在1.5502美元,从1.5423美元低位反弹,後者为10月初来最低.交易商称,一些投资人在周末前轧平部位,出脱空头头寸.英镑升势也受助于股市反弹,尽管预计英镑的升幅有限.

当日稍早,交易商称市场出现英国企业对英镑的大量需求.

英镑兑欧元EURGBP=D4上升.欧元跌0.7%,报0.8550英镑,此前意大利借贷成本飙升,凸显欧元区市场压力增加,欧元因而承压.

下周,欧元区财长会议将讨论将欧元区援助基金杠杆化的细节,尽管不大可能有重大公布.

下周英国预算责任办公室(OBR)料将下调经济增长预估.英国财政大臣奥斯本在其秋季预算声明中也可能承认,鉴于经济增长放缓,政府要达到预算目标将面临艰巨任务.以上因素均会损及英镑表现.

英国央行政策委员威尔称,英国面临相当大的衰退风险,当目前资产购买计划完成後,推出更多量化宽松政策的机率较高.

威尔的讲话对英镑无甚影响,但巩固了市场对英国央行日益倾向温和立场的观点,因此英镑不大可能大涨.英镑兑美元可能录得连续第二周下跌.(完)

--编译 利棣儿; 审校 于春红

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