〔欧洲股市〕结束六天跌势,受空头回补回补扶助

* 泛欧绩优股指数300指数收涨0.9%

* 投资者在周末前回补空头头寸

* 因美国市场提前休市,成交清淡

路透伦敦11月25日电---欧洲股市周五结束为期六日的跌势,技术性反弹在尾盘积聚动能,受助于清淡市况下的空头回补.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%,报907.92点,但成交量仅为90日均值的68.8%,因美国股市提早收盘.11月期货和期权到期将加剧市场波动.

本月迄今为止,FTSEurofirst 300指数累计已跌8.8%,过去六日回落7.3%.今日稍早,欧盟官员表示欧元区成员国正讨论从永久救援基金中去除民间部门参与条款,消息推动股指走高.

数位交易员称,这可能意味着,在2013年永久性救助基金投入营运後,一旦某个国家陷入困境,欧元区银行所持的该国债券将不会被减值.

欧元区银行股.SX7E收涨0.9%,但意大利银行表现稍逊,因该国周五上午进行的公债标售结果令人失望.

欧元区Stoxx波动性指数.V2TX收涨1.23%.

英国富时100指数.FTSE收高0.72%,报5,164.65点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.19%,报5,492.87点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.23%,报2,856.97点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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