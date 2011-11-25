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债券 | 2011年 11月 26日 星期六 02:12 BJT

〔标题新闻〕荷兰财长称IMF资源增多,可不用诉诸欧元区债券或扩大ECB职能而增加对抗危机工具

IMF为国际货币基金组织

ECB为欧洲央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7MP2Q1]

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