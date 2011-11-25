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债券 | 2011年 11月 26日 星期六 01:41 BJT

〔标题新闻〕EU执委雷恩称欧洲新救助基金明年应开始运作,因要求快速行动遏制危机的压力增大

雷恩是欧盟经济暨货币事务执委

EU:欧盟

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