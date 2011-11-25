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市场报道 | 2011年 11月 26日 星期六 02:28 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低0.23%,Nasdaq指数下跌0.75%

路透纽约11月25日电---美国股市周五收跌,标普500指数连续第七个交易日收低,创下两个月来最大单周跌幅,迟迟未能出台欧债危机解决方案仍令投资者不安.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收低25.77点,或0.23%,报11,231.78点;标准普尔500指数.SPX跌3.12点,或0.27%,至1,158.67点.Nasdaq指数.IXIC下挫18.57点,或0.75%,至2,441.51点.

本周道指下跌4.8%,标准普尔500指数下挫4.7%,Nasdaq指数下滑5.1%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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