〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货走低,受累于美元走强和欧元区忧虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第二日走低,交易商称,受累于"避险交易",对欧债危机的担忧推高美元.市场今日因节日提前休市.
尾盘的一波抛售导致近月12月玉米合约跌至5.80-1/2美元,为近月合约近八周来最低.
有消息称,标准普尔将比利时评等从AA+调降至AA,因担忧资金和市场压力.
本周,玉米期货Cc1收跌4.8%,为连续第三周走低.
CBOT-12月玉米期权周五到期.
美国农业部报告称,上周出口销售玉米35万吨(新旧作合计),低于预估的40-60万吨.
乌克兰一交易商协会的主管称,该国2011/12季粮食出口不可能超过2,000万吨,因运输粮食的火车车厢短缺.
国际谷物理事会周四将其对2011/12年全球玉米产量的预期调降200万吨,至8.53亿吨,但仍是创纪录水平.
CBOT-12月玉米合约CZ1收跌6-1/4美分,报每蒲式耳5.82-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为239,225口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
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