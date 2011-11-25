〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货走低,受累于美元走强和欧元区忧虑

路透芝加哥11月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第二日走低,交易商称,受累于"避险交易",对欧债危机的担忧推高美元.市场今日因节日提前休市.

尾盘的一波抛售导致近月12月玉米合约跌至5.80-1/2美元,为近月合约近八周来最低.

有消息称,标准普尔将比利时评等从AA+调降至AA,因担忧资金和市场压力.

本周,玉米期货Cc1收跌4.8%,为连续第三周走低.

CBOT-12月玉米期权周五到期.

美国农业部报告称,上周出口销售玉米35万吨(新旧作合计),低于预估的40-60万吨.

乌克兰一交易商协会的主管称,该国2011/12季粮食出口不可能超过2,000万吨,因运输粮食的火车车厢短缺.

国际谷物理事会周四将其对2011/12年全球玉米产量的预期调降200万吨,至8.53亿吨,但仍是创纪录水平.

CBOT-12月玉米合约CZ1收跌6-1/4美分,报每蒲式耳5.82-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为239,225口.(完)

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