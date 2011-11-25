〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受美元上涨及欧债危机忧虑拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低逾1%,因围绕欧元区债务危机的忧虑情绪提振美元,令交易商出脱谷物合约仓位来降低风险.当日市场因假日提早收市.
近月1月合约跌至11.02-3/4美元,为2010年10月来近月大豆合约最低价格.
本周,CBOT大豆Sc1合约跌5.3%,表现不及上周.上周该合约升0.6%.
豆粕期货持稳至上涨,表现优于豆油合约,因交易商轧平豆油多头/豆粕空头利差.
12月期权周五到期.
中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称,根据船期统计,2012年一季度中国进口大豆到港量预计为1,300万吨左右,同比增长18.5%.今年一季度大豆进口量为1,097万吨.[ID:nCN1242868]
美国农业部最新一周大豆出口92.16万吨,高于行业预计的50-75万吨.[ID:nCN1243846]
CBOT-1月大豆合约SF2跌16美分,每蒲式耳11.06-1/2美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1跌1.09美分,至每磅48.23美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1涨0.2美元,报每吨282.7美元.
今日CBOT大豆预估成交量为116,407口,豆油为110,600口,豆粕为61,357口.
以下为CBOT农产品期货在1855GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 582.50 -6.25 -1.1% -7.4%
CBOT大豆Sc1 1106.50 -16.00 -1.4% -20.6%
CBOT豆粕SMc1 282.70 0.20 0.1% -23.7%
CBOT豆油BOc1 48.23 -1.09 -2.2% -16.5%
CBOT小麦Wc1 574.50 -4.75 -0.8% -27.7%
CBOT稻米RRc1 1423.50 -31.50 -2.2% 1.7%
欧盟小麦BL2X1 181.25 2.50 1.4% -28.2%
道琼工业指数.DJI 11,232 -26 -0.2% -3.0%
现货金XAU= 1679.63 -14.72 -0.9% 18.3%
欧元/美元EUR= 1.3223 -0.0122 -0.9% -0.9%
美元指数.DXY 79.6710 0.5300 0.7% 0.8%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1807 -7 -0.4% 1.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 于春红
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