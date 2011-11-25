〔英国债市〕英债期货跌至四周低位,因股市反弹

* 12月英债期货日内收跌122个跳动点

* 欧洲股市转跌为升;避险资产失去吸引力

* 欧盟将在ESM中取消民间行业参与条款的磋商提振人气

路透伦敦11月25日电---英债期货周五跟随德债期货走低,之前股市结束连跌之势收涨,因有消息称欧元区成员国可能在其永久性救助基金中去除民间行业参与条款.

策略师称,该消息提振人气,损及避险资产的吸引力,且投资者认为近期将收益率压低至接近纪录低位的英债涨势过度.

10年期英债/德债收益率差连续第二日转为负值,暗示市场认为英债较德债安全.

12月英债期货FLGZ1收跌122个跳动点,报129.71,表现不及可能德债期货FGBLZ1约30个跳动点,为11月4日以来最低收位.

四位欧盟官员周五称,在永久性救助基金中去除民间部门参与条款的讨论是更广泛的修改欧盟条约,以推行更严格财政条款磋商的一部分.

摩根大通策略师Francis Diamond称,英债期货大幅走低可能部分是反应与可比德债收益率差转为负值.

现货市场,10年期英债收益率上扬14个基点,报2.31%.在1530 GMT,10年期英债/德债收益率差扩阔3个基点,报约6个基点.

策略师称,英债应在未来数月获得英国央行750亿英镑第二轮量化宽松政策(QE)以及传言可能实施第三轮QE的支撑.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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