〔纽约期市〕糖和可可期货下跌,因供应充裕及宏观前景黯淡而承压

路透纽约/伦敦11月25日电---软商品期货市场周五大多收低,因欧债危机持续打压全球商品和金融市场.今日软商品市场因假期提前休市.

美国可可期货下挫至两年半低位,且连跌第四周,因供应充裕,美元上涨和西非收割等因素打压纽约和伦敦市场.糖供应充足及印度出口的消息,也打压糖价.

商品市场周四因美国感恩节假期休市.

"市场一直下跌,不仅因为宏观不确定性和美元走强,也因为基本面恶化,"麦格理在商品研究报告中说,尤其提到了糖和可可市场.

"糖和可可市场供应充裕,"The Price Group资深分析师Jack Scoville说,"尽管可可正在收割,但市场跟随股市反弹."

不过成交清淡.汤森路透数据显示,纽约软商品市场的成交量较其30天均值低近三分一至低逾四分三不等.

ICE-3月可可期货CCH2收低23美元,至每吨2,381美元,此为次月合约自2009年5月来最低结算价.伦敦3月可可期货LCCH2跌9英镑,收于每吨1,536英镑.

糖期货受压,因消息称全球第二天糖生产国印度将出口100万吨糖,且可能倾向总出口达400万吨.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2跌0.19美分,收报每磅22.90美分.伦敦3月白糖期货LSUH2跌4.40美元,收于每吨598.20美元.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2跌2.85美分,收报每磅2.3255美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCH2则走高5美元,收于每吨1,928美元.(完)