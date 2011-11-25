〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低且接近五个月低位,因美元上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五收低,交易商称,受美元上涨及对欧债危机的持续忧虑打压.市场今日因节日提前休市.
对海外买家来说,美元上涨使美国小麦相对更加昂贵,出口市场对于美国小麦的需求受到打压,因进口商找到俄罗斯和乌克兰等国更加便宜的小麦供应.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ1最终结算价下跌4-3/4美分,报每蒲式耳5.74-1/2美元,盘中一度跌至5.72-1/4美元,为近五个月来近月合约最低价.本周累计跌约3.8%,为连续第四周下跌.
12月期权周五到期.
美国农业部公布,最近一周美国各种小麦总出口销售量为61.45万吨,为九周来最多,高于30至45万吨的预估区间,韩国和中国是主要出口目的地.
国际谷物理事会(IGC)周四将2011/12年全球小麦产量预估下调100万吨,至6.83亿吨,高于前季的6.53亿吨.IGC称,尽管全球小麦消费量被上修,但小麦库存量料仍处于10年来的最高点.
CBOT小麦预估成交量为56,477口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 于春红;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选