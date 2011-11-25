〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低且接近五个月低位,因美元上涨

路透芝加哥11月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五收低,交易商称,受美元上涨及对欧债危机的持续忧虑打压.市场今日因节日提前休市.

对海外买家来说,美元上涨使美国小麦相对更加昂贵,出口市场对于美国小麦的需求受到打压,因进口商找到俄罗斯和乌克兰等国更加便宜的小麦供应.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ1最终结算价下跌4-3/4美分,报每蒲式耳5.74-1/2美元,盘中一度跌至5.72-1/4美元,为近五个月来近月合约最低价.本周累计跌约3.8%,为连续第四周下跌.

12月期权周五到期.

美国农业部公布,最近一周美国各种小麦总出口销售量为61.45万吨,为九周来最多,高于30至45万吨的预估区间,韩国和中国是主要出口目的地.

国际谷物理事会(IGC)周四将2011/12年全球小麦产量预估下调100万吨,至6.83亿吨,高于前季的6.53亿吨.IGC称,尽管全球小麦消费量被上修,但小麦库存量料仍处于10年来的最高点.

CBOT小麦预估成交量为56,477口.(完)

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