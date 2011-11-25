〔金属期市〕期铜连续第四周下跌,因欧债危机引发需求忧虑

* 欧元区债务危机持续恶化引发铜需求忧虑

* 铝价承压,因融资交易减少

* 下周一公布美国新屋销售数据

路透纽约/伦敦11月25日电---铜价周五下跌,因美元走强.欧元区主权债危机持续恶化引发对全球需求的忧虑,令铜价连续第四周下跌.

意大利六个月国库券标售得标利率高达6.5%,导致全球市场大跌,凸显出对欧债危机蔓延造成全球经济衰退的忧虑.

"欧洲对铜的需求正不断下降.同时还担心中国经济放缓.所有这些因素都令铜价在技术图表上处于下行通道,价格低于关键移动均线,"Integrated Brokerage Services贵金属交易主管Frank McGhee表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,230美元,不及周四尾盘的每吨7,265美元.LME期铜本周约跌4%,周四触及7,100.25美元的一个月低点.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1收低0.90美元,报每磅3.27美元.成交量较30日均值高出25%,尽管美国市场因感恩节假日而提前休市.

LME三个月期铝CMAL3收报每吨1,993美元,上日收报2,018.15美元.盘中一直徘徊在1,982.25美元附近,後者为去年7月以来最低.

"目前来看,铝的基本面最差,"Natixis分析师Nic Brown表示."鉴于此时的融资形势,铝价走势将比其它金属更为脆弱."

交易商表示,随着信贷收紧,全球融资交易料将释放超过100万吨铝库存.

三个月期锡CMSN3收报20,700美元,上日尾盘报20,350美元.三个月期铅CMPB3报2,004美元,上日报1,992美元.

三个月期锌CMZN3收报1,910美元,上日为1,888美元.三个月期镍CMNI3收盘时并未有交易,买方报16,950美元,不及周四收盘的17,075美元.

以下为1800GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 327.00 -0.90 -0.27 444.70 -26.47

LME期铝 1991.00 -32.00 -1.58 2470.00 -19.39

LME期铜 7230.00 -10.00 -0.14 9600.00 -24.69

LME期铅 2003.00 11.00 +0.55 2550.00 -21.45

LME期镍 16950.00 -125.00 -0.73 24750.00 -31.52

LME期锡 20700.00 350.00 +1.72 26900.00 -23.05

LME期锌 1909.00 21.00 +1.11 2454.00 -22.21

上海期铝 15810.00 -70.00 -0.44 16840.00 -6.12

上海期铜 53590.00 -850.00 -1.56 71850.00 -25.41

上海期锌 14835.00 -190.00 -1.26 19475.00 -23.83

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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