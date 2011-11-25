〔欧元债市〕意大利公债收益率飙升,此前该国公债标售结果较差

* 意大利公债收益率飙升,此前公债标售结果较差

* 比利时在下周一公债标售前承受更多压力

* 市场恢复对德国公债的抛盘

路透伦敦11月25日电---意大利公债收益率周五飙升,此前在短期公债标售中借贷成本大涨,由于政界人士未能拿出欧债危机的决定性解决方案,欧元区未来令人担心.

比利时公债亦承压,在下周公债标售前,10年期公债收益率迫近6%,高于6%的收益率水准被认为是无以为继,同时德国公债遭抛盘打压,因市场重新关注德国政府为救助欧元区可能付出的代价.

"投资者持续从欧债市场撤出,除非投资者看到可靠的救助,否则这一情形不会停止,"摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglous称.

意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB大涨0.5个百分点,至8%上方的欧元面世以来的高位,尽管成交量较低.较短期意大利公债最多较10年期公债收益率差为0.75个百分点,反映投资者担心他们可能难以收回自己的资金.

比利时公债收益率升13个基点,至5.822%,下周一该国将标售公债,担保公债不违约的成本触及纪录高位.

意大利下周将回到初级市场,标售80亿欧元较长期公债,预计得标利率又很高.

西班牙公债收益率亦上升,该国亦在准备下周发债.

德债期货FGBLc1跌93个跳动点,至134.12.本周创下2009年5月以来最大周度跌幅,因周三德债标售10年期公债成绩不佳,引发资金流出德债,且削弱其避险魅力.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB涨7个基点,至2.2%,测试8月以来区间的高端.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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