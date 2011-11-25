〔纽约汇市〕ICE期棉微跌,因长周末前投资者作壁上观

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月25日电---期棉周五小幅收低,分析师指因散户投机客抛售,且外围市场形势不佳,大部分市场人士在长周末前作壁上观.
棉花市场周四因感恩节休市.周五则提前一小时结束交易.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2跌0.04美分,收报每磅90.87美分,盘中交投于90.01-91.89美分区间.
期棉市场本周跌近2.5%.
汤森路透初步数据显示,周五总成交量略超6,500口,较30日均值低近四分之三.
全球最大的棉花生产国及消费国--中国再次成为美国农业部出口销售报告中,棉花的最大买家.
"棉花价格仍旧疲软,因除了中国,场内没有其它买家,"一名交易商表示.
交易所数据显示,11月23日止,,期棉未平仓合约为136,858口,上日则为137,106口.
洲际交易所数据显示,周三总成交量为14,825口,上日为24,770口.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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