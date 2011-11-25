〔全球金市〕金价连续第二周下跌,因技术面疲弱和美元上涨

* 金价连续第二周下跌,忧虑欧元区及技术因素令市场承压

* 技术阻力位在1,700美元,关注100天移动均线

* 上市交易基金的黄金持有量创纪录高位

路透伦敦11月25日电---金价周五下跌,受累于股市下跌,技术性卖盘和美元上涨,使金价连跌第二周.

金价承压,因标准普尔将比利时信贷评等下调,且意大利公债标售的得标利率上升,引发全球市场遭遇抛售.标普500指数录得两个月来最大单周跌幅.[.NCN]

金价技术前景仍然脆弱,因金价本周未能收在1,700美元以上,且交投在其100天移动均线以下,黄金守住该关键水准一个月,直至周一下跌2.5%而跌破该水准.

尽管黄金近期跟随较高风险资产走势,但全球上市交易基金的实货黄金持有量升至纪录高位,暗示一些不安的投资人买入黄金.

1832GMT,现货金XAU=跌0.8%,至每盎司1,681.29美元,脱离早盘触及的1,671.59美元日内低位.

美国12月期金GCZ1收低10.20美元,报1,685.70美元.

虽然美国COMEX贵金属期货市场因美国感恩节假期而提早休市,但路透初步数据显示,成交量高于其30日均值,逆转近期交投放缓的趋势.

国际货币基金组织(IMF)数据显示,10月各国央行买入近26吨黄金,俄罗斯央行买入接近20吨,墨西哥,白俄罗斯和哥伦比亚央行也买入黄金.消息也提振黄金投资者信心.

本周全球上市交易基金的黄金持有量增加逾30万盎司,升至纪录高位6,997.8万盎司.

现货银XAG=跌2.2%,报31.07美元.银价可能在11月下跌约9%.

现货铂金XPT=下滑0.5%,报每盎司1,528美元.现货钯金XPD=跌2.3%,报每盎司561.25美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1685.70 -10.20 -0.6 1672.60 1702.70 134,179

COMEX白银期货 SIZ1 31.014 -0.870 -2.7 30.935 32.220 43,930

COMEX铂金期货 PLF2 1533.10 -25.20 -1.6 1526.10 1565.80 5,948

COMEX钯金期货 PAZ1 570.10 -19.75 -3.3 566.65 590.00 3,284

现货金 XAU= 1681.29 -13.06 -0.8 1672.45 1697.40

现货银 XAG= 31.070 -0.700 -2.2 30.980 31.820

现货铂金 XPT= 1528.00 -7.73 -0.5 1529.00 1545.00

现货钯金 XPD= 561.25 -13.40 -2.3 568.25 584.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=